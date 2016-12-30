Взбесившаяся панда сломала обе руки сотруднику китайского заповедника

Пекин, 30 декабря. Сотрудник одного из центров по охране и исследованию больших панд в китайской провинции Сычуань подвергся нападению панды, которая сломала селекционеру обе руки.

Как сообщает агентство China News Service, инцидент, о котором стало известно сейчас, произошел 17 декабря в тренировочном центре для панд в горах Тяньтай. Здесь животных готовят к выпуску на волю.

Панда Си Мэй прибыла в центр с детенышем 14 декабря. Сотрудник по фамилии Вэй вошел в вольер, чтобы найти ее детеныша, которого не видно было уже два дня. В конце концов его нашли в другом конце учебного вольера.

По данным издания, панда напала на Вэя, когда тот уже собирался покинуть вольер. Скорее всего мать панды не поняла намерения сотрудника центра и пыталась защитить своего ребенка.

По данным СМИ, Си Мэй начала кусать селекционера, потом протащила его по земле. В результате нападения у Вей оказались сломаны оба запястья, порвано сухожилие на ноге, а также остались многочисленные раны от укусов на теле. В настоящее время он все еще находится в больнице после перенесенной операции.