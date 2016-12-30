Трус не играет в хоккей: Овечкин штурмовал забор, чтобы попасть на матч

Вашингтон, 30 декабря. Российскому хоккеисту Александру Овечкину пришлось проявлять чудеса изобретательности, дабы вовремя выбраться из дома и попасть на матч своей команды в чемпионате НХЛ.

Нападающий Washington Capitals стал жертвой научно-технического прогресса: спортсмен был заблокирован на территории своего дома во время внезапного отключения света — не работали ворота.

На помощь Овечкину подоспел его друг и одноклубник Евгений Кузнецов, который при помощи стремянки и слов поддержки смог вызволить хоккеиста из плена. Видео момента Александр Овечкин разместил в своем Instagram.

