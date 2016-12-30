Пекин заявил о готовности укреплять контакты с Москвой в новом году

Пекин, 30 декабря. Китай в 2017 году будет укреплять сотрудничество с Россией на региональном и мировом уровнях. Об этом глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И заявил в телефонном разговоре министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщается на сайте МИД Китая.

«Перед лицом более сложной и меняющейся ситуации, как в мире, так и на региональном уровне китайская сторона готова укреплять контакты и координацию с российской стороной в наступающем году», — говорится в сообщении.

В разговоре с российским коллегой Ван И подтвердил готовность Пекина работать над достигнутыми главами России и Китая договоренностями и укреплять стратегическое сотрудничество на международном уровне. Также главы внешнеполитических ведомств поговорили о защите интересов обоих государств и внесении вклада в мир и стабильность на региональном уровне и во всем мире.