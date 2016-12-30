США и Япония запустили систему ПРО против КНДР

Токио, 30 декабря. Коллективная система противоракетной обороны (ПРО), направленная на сдерживание КНДР, осенью уходящего года была введена в строй японскими и американскими ВМС.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на газету «Иомиури», суть работы совместной ПРО состоит в том, что американские корабли оперативно страхуют японские в моменты отдыха экипажа и пополнения запасов.

Как уточняется, введению в строй совместной системы противоракетной обороны предшествовал визит главы МИД Японии в США, где стороны договорились о сотрудничестве.

Что примечательно, согласно пунктам договора безопасности, Соединенные Штаты не обязаны оказывать какого-либо содействия стране восходящего солнца в мирное время, однако сейчас было сделано исключение.

