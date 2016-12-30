Самолет с отказавшим двигателем приземлился в Якутске

Якутск, 30 декабря. Пассажирский самолет Ан-24 был вынужден вернуться в аэропорт Якутска после того, как у него сработал датчик отказа одного из двигателей.

Пассажирский самолет Ан-24 вылетел из аэропорта Якутска в Усть-Неру, но в пути датчик показал отказ правого двигателя. Экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт отправления, и через час после вылета самолет благополучно приземлился в Якутске. Сообщается, что на борту Ан-24 находились 19 пассажиров и четыре члена экипажа.

Вместо неисправного Ан-24 в Усть-Неру вылетел резервный самолет, со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Якутия» сообщает «Интерфакс».