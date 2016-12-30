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Постпред РФ при НАТО: Москве навязывают повестку холодной войны
Весь мир

Постпред РФ при НАТО: Москве навязывают повестку холодной войны

Сегодня 5:32
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Постпред РФ при НАТО: Москве навязывают повестку холодной войны

Москва, 30 декабря. России со стороны Североатлантического альянса идет навязывание «повестки дня времен холодной войны», что, в свою очередь, Кремлю совсем не нужно и не интересно.

Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко. По словам дипломата, это, прежде всего, выражается в наращивании сил США и НАТО вблизи российских границ.

Однако, с другой стороны, появились признаки развертывания вектора отношений. «Большинство европейцев понимают, что обеспечить безопасность без России невозможно», — заявил Грушко. По его словам, прежде всего, речь идет о борьбе с терроризмом и его угрозами, которые на себе ощутили жители многих стран, в том числе Европы и России.

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Алексей Громов
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