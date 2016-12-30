Бывший сотрудник Госдепа и ЦРУ сравнил Обаму с устроившим в баре драку алкоголиком

Вашингтон, 30 декабря. Бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон сравнил действующего президента страны Барака Обаму с алкоголиком, устроившим драку в баре.

Джонсон подчеркнул, что срок полномочий Барака Обамы заканчивается уже через три недели, и тогда Россия и США, наконец, смогут начать разговор о двусторонних отношениях. Последние антироссийские шаги нынешнего главы Белого дома, Ларри Джонсон сравнил поведением пьяного дебошира.

«Барак Обама похож на алкоголика в закрывающемся баре, который затеял драку, потому что ему больше не наливают», — сказал Джонсон в эфире телеканала RT.

Введенные действующим президентом США новые антироссийские санкции бывший сотрудник Госдепа назвал «идиотским шагом».