Нетаньяху поздравил соотечественников с Новым годом на русском языке

Тель-Авив, 30 декабря. «Добрый вечер, друзья», — именно так, чисто на русском языке премьер-министр Израиля начал свою речь, появившись в предновогоднем ролике, опубликованном политиком в Facebook.

Таким образом Биньямин Нетаньяху поздравил с наступающим Новым годом многочисленную русскоязычную аудиторию Израиля. Правда, после глава Кабмина Израиля переходит на иврит, рассказывая о планах на 2017-й. В конце послания политик вновь переходит на русский и говорит «С Новым годом!» и «Поехали!».

Добавим, что в Израиле праздновать начало года в ночь с 31 декабря на 1 января только «учатся», в стране нет соответствующего праздника, и первый день года является рабочим днем.