Обломки Ту-154 продолжат искать на дне Черного моря с помощью батискафов

Сочи, 30 декабря. Обломки упавшего в Черное море Ту-154 продолжают искать с помощью батискафа. Об этом сообщает газета «Известия».

Несмотря на то, что в четверг была завершена основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения Ту-154, в Черном море продолжает работать принадлежащий Русскому географическому обществу (РГО) обитаемый аппарат для погружения подводу C-Explorer.

За прошедшие дни уникальный батискаф обследовал два больших участка морского дна, которые находятся в непосредственной близости от мест обнаружения обломков разбившегося самолета. Однако пока батискаф частей Ту-154 не обнаружил. Тем не менее, Русской географическое общество не собирается сворачивать поиски.