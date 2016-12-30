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Обломки Ту-154 продолжат искать на дне Черного моря с помощью батискафов
Происшествия

Обломки Ту-154 продолжат искать на дне Черного моря с помощью батискафов

Сегодня 5:07
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Обломки Ту-154 продолжат искать на дне Черного моря с помощью батискафов

Сочи, 30 декабря. Обломки упавшего в Черное море Ту-154 продолжают искать с помощью батискафа. Об этом сообщает газета «Известия».

Несмотря на то, что в четверг была завершена основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения Ту-154, в Черном море продолжает работать принадлежащий Русскому географическому обществу (РГО) обитаемый аппарат для погружения подводу C-Explorer.

За прошедшие дни уникальный батискаф обследовал два больших участка морского дна, которые находятся в непосредственной близости от мест обнаружения обломков разбившегося самолета. Однако пока батискаф частей Ту-154 не обнаружил. Тем не менее, Русской географическое общество не собирается сворачивать поиски.

«К сожалению, предметов, имеющих отношение к разбившемуся Ту-154, нам обнаружить не удалось, ни аппаратно, ни визуально. Но мы продолжаем «просеивание» дна многолучевым сонаром (гидролокатором)», — цитирует слова главы пресс-службы Центра подводных исследований РГО Марины Давыдовой газета «Известия».

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Алексей Громов
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