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Санкции США никак не повлияют на работу ГРУ Генштаба РФ

30 Декабря 2016 04:59
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Санкции США никак не повлияют на работу ГРУ Генштаба РФ

Москва, 30 декабря. Санкции Соединенных Штатов никак не скажутся на качестве выполняемой Главным разведывательным управлением Геншатаба ВС РФ работой. Такого мнения придерживается неназванный экс-сотрудник спецведомства.

Как пишет «Интерфакс», приводя слова своего источника, санкции США против руководителей ГРУ явно носят демонстративный характер и не нанесут какого-либо практического вреда работе всего управления.

«Санкции — ритуальный характер, который не отразится ощутимо на качестве задач, решаемых сотрудниками Главного разведывательного управления в различных регионах мира», — заявил ветеран специального подразделениям.

Кроме того, по его словам, ситуация вскоре может поменяться — после инаугурации Дональда Трампа, поэтому России не стоит торопиться с ответными действиями, а занять выжидательную позицию.

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