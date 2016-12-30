Санкции США никак не повлияют на работу ГРУ Генштаба РФ

30 Декабря 2016 04:59 38

Москва, 30 декабря. Санкции Соединенных Штатов никак не скажутся на качестве выполняемой Главным разведывательным управлением Геншатаба ВС РФ работой. Такого мнения придерживается неназванный экс-сотрудник спецведомства.

Как пишет «Интерфакс», приводя слова своего источника, санкции США против руководителей ГРУ явно носят демонстративный характер и не нанесут какого-либо практического вреда работе всего управления.

«Санкции — ритуальный характер, который не отразится ощутимо на качестве задач, решаемых сотрудниками Главного разведывательного управления в различных регионах мира», — заявил ветеран специального подразделениям.

Кроме того, по его словам, ситуация вскоре может поменяться — после инаугурации Дональда Трампа, поэтому России не стоит торопиться с ответными действиями, а занять выжидательную позицию.