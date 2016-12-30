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Кадыров рассказал, как Россия сдвинула сирийский кризис с мертвой точки
Политика

Кадыров рассказал, как Россия сдвинула сирийский кризис с мертвой точки

Сегодня 4:47
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Кадыров рассказал, как Россия сдвинула сирийский кризис с мертвой точки

Грозный (Чечня), 30 декабря. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал об усилиях России восстановить мир в Сирии и других странах Ближнего востока. Об этом политик написал в социальной сети Instagramm.

Кадыров отметил исключительную важность достигнутого в Сирии перемирия между правительственными войсками и насчитывающими 60 тысяч боевиков семью организациями вооруженной оппозиции. По словам чеченского лидера, Россия смогла сдвинуть проблему урегулирования сирийского кризиса с мертвой точки.

«Сегодня весь мир стал свидетелем, что Россия сдвинула урегулирование сирийского кризиса с мертвой точки», — написал Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер также отметил, что руководство США так и не смогло добиться успеха в тех странах, в которые были введены американские войска. Тогда как Россия показала всему миру способность спасти Сирию от катастрофы. В заключение Кадыров написал о важности того, что Россия уже заявила о наличии условий для сокращения контингента российских ВКС в Сирии.

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