Вашингтон, 30 декабря. Из-за океана пришли новости о том, что Россия якобы ответила Соединенным Штатам контрмерами на новые введенные США санкции за «вмешательство в выборы».

Так, CNN сообщает, делая отсылку на некий весьма информированный источник, что «первым видимым действием» якобы со стороны РФ стало закрытие в Москве англо-американской школы, посещают которую отпрыски дипломатических деятелей ряда стран.

Кроме того, телеканал сообщает, о том, что иностранные дипломаты теперь не могут посещать дом отдыха, который расположен в Серебряном Бору.

