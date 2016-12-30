Ученые из России создали лекарство, способное уберечь печень от алкоголя

Москва, 30 декабря. Российские ученые разработали новый препарат, который способен уберечь печень человека от воздействий алкоголя и других токсических веществ. При этом, как уточняют «Известия», лекарство будет недорогим и доступным для разных слоев населения.

Разработали препарат в недрах Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета. Натуральный пептидный препарат был получен из печени так называемого неонатального поросенка.

В ходе экспериментов и исследований стало понятно, что препарат помогает восстанавливаться печени после самых тяжелых случаях повреждений — хирургических и токсических.

Лекарство будет двух видов: в крайне тяжелых случаях оно будет доставляться непосредственно в орган, для легких случаев — достаточно будет употребление капсул. Ожидается, что в массовом доступе препарат для печени может уже появится в течение 3-5 лет.