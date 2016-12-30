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Назван главный плюс отказа от курения
Весь мир

Назван главный плюс отказа от курения

Сегодня 4:27
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Назван главный плюс отказа от курения

Нью-Йорк, 30 декабря. Группа ученых из онкологического общества Соединенных Штатов Америки провела множество различных исследований, целью которых было назвать курильщикам основные плюсы отказа от этой вредной привычки. Об этом сообщают местные СМИ.

По результатам своих работ специалисты пришли к выводу, что уже спустя всего 20 минут после последней сигареты, бросающий курить человек, заметит первый положительный эффект. Известно, что за четверть часа кровяное давление в человеческом организме снижается. После курения оно повышается, а уже в следующие 24 часа падает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также американские исследователи выяснили, что первые месяцы после отказа от курения организм человека насыщается кислородом и ему уже становится намного легче подняться по лестнице, не чувствуя при этом сильную одышку. 

На этом плюсы в отказе от этой вредной привычки не заканчиваются. Так, уже через полгода у бывшего курильщика значительно снизится риск развития онкологических болезней, инсульта и многих других болезней сердца. А уже через 12 месяцев можно говорить о восстановлении нервной системы и всего организма человека.

Ученые посоветовали курильщикам в новом году отказаться от вредной привычки и уберечь себя от серьезных заболеваний.
 

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Ксения Бекетова
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