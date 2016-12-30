Макфол посоветовал Обаме ввести еще больше антироссийских санкций

Москва, 30 декабря. Посол США в России Майкл Макфол выступил в поддержку введенных Бараком Обамой антироссийских санкций. Об этом американский дипломат написал в свой Twitter.

«Полностью поддерживаю сегодняшние действия Обамы в отношении России. Еще многое следует сделать», — написал Макфол.

Указ о новых антироссийских санкциях действующий президент США Барак Обама подписал 29 декабря. Решение о наложении новых ограничений в Белом доме объяснили якобы организованными Россией хакерскими атаками на избирательную систему США. Также Госдепартамент Соединенных Штатов объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, работавших в Вашингтоне и Сан-Франциско.