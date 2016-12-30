Названа самая продаваемая модель Porsche в России

Москва, 30 декабря. Агентство «Автостат Инфо» провело исследование, целью которого было выяснить, какую модель известного внедорожника Porsche чаще всего приобретают в России. Таким образом, выяснилось, что всего в течение ноября 2016 года на территории нашей страны было продано 325 машин марки Porsche, а это на 2,8% больше, чем за 11 месяцев 2015 года.

Согласно статистическим данным агентства «Автостат Инфо», в течение 11 месяцев 2016 года на территории Российской Федерации было реализовано 3687 внедорожников марки Porsche, что на 19,5% больше, чем в прошлом году. Специалисты выяснили, что самой продаваемой моделью этого автомобиля в России стал Porsche Cayenne. Обладателями авто стали 2037 человек. За ним следует Porsche Macan, которого было продано 1164 штуки.

А вот четвертую строчку этого рейтинга самых продаваемых автомобилей марки Porsche в России занял Porsche Panamera. Обладателями машины в течение 11 месяцев стали всего 168 человек. Пятое место принадлежит спорткару Porsche 911, которых на территории Российской Федерации в этом году было продано 224 штуки. 46 российских автолюбителей приобрели Porsche Boxster, а 48 человек стали обладателями Porsche Cayman с января по ноябрь 2016 года на территории РФ.

