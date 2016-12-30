Сенатор-республиканец: Русские нам не друзья

Вашингтон, 30 декабря. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнел выступил в поддержку введенных Бараком Обамой новых антироссийских санкции. Об этом политик написал в своем Twitter.

Макконнел заявил, что не считает россиян друзьями и поддержал обвинения в организации кибератак в адрес России.

«Русские не являются нашими друзьями. Ясно, что Обама так и не смог их отговорить от попыток взломать наши системы кибербезопасности или от преследования наших дипломатов в Москве», — написал в своем Twitter Макконнел.

Также глава республиканского большинства подчеркнул, что считает новые антироссийские санкции хорошим, но запоздалым шагом.

Напомним, накануне уходящий президент США подписал новые антироссийские санкции. На этот раз под них попали россияне, которых Белый дом посчитал сотрудниками ГРУ или ФСБ России.