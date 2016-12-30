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ФБР и АНБ рассказали о «российских кибератаках» на США и другие страны
Политика

ФБР и АНБ рассказали о «российских кибератаках» на США и другие страны

Сегодня 3:49
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ФБР и АНБ рассказали о «российских кибератаках» на США и другие страны

Вашингтон, 30 декабря. Агентство национальной безопасности США и ФБР выпустили совместное заявление, в котором обвинили Россию в кибератаках. Заявление размещено на сайте Министерства внутренней безопасности США.

В сообщении говорится о том, что якобы устроенные Россией кибератаки были частью проводимой на протяжении десяти лет и направленной против правительства и народа США программы. Помимо взломов, сотрудники американских спецслужб обвинили Россию в проведении информационных компаний против США, устройстве атак на элементы инфраструктуры, политические организации, корпорации, университеты и мозговые центры.

Также в совместном заявлении АНБ и ФБР говорится о том, что Россия якобы провела «разрушительные кибератаки» и на другие страны.

Напомним, ранее в Госдуме России уже дали оценку новым антироссийским шагам администрации уходящего президента США Барака Обамы. Председатель комитета ГД по международным отношениям Леонид Слуцкий назвал их «настоящей паранойей».

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Алексей Громов
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