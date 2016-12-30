Ученые подсчитали, сколько раз в жизни у женщин меняется размер одежды

Лондон, 30 декабря. Группа британских ученых провела интересные исследования, которые позволили подсчитать, сколько раз за свою жизнь представительницы прекрасной половины человечества меняют размер одежды. Выяснилось, что происходит это 31 раз. Об этом сообщают местные СМИ.

Исследователи выяснили, что женская фигура подвергается постоянным изменениям из-за антропологических и биологических факторов. Естественно, что каждая женщина мечтает всю жизнь быть стройной и подтянутой, но, увы, процессы в человеческом организме таковы, что с возрастом пропорции тела меняются.

Кроме того ученые сообщили, что на изменение фигуры влияют такие биологические процессы, как рождение детей, смена гормонального фона и многое другое. Также существует и множество внешних факторов, а именно: диеты, стрессы и переедание.

Как известно, большинство женщин недовольны состоянием своего тела, и постоянно стремятся что-то в нем изменить. Именно поэтому женская проблема с тем, что «Нечего надеть» не надумана. Для сравнения мужчины меняют размер одежды менее 25 раз за всю жизнь.