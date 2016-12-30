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Facebook уличили в покупке данных о пользователях у третьих лиц
Технологии

Facebook уличили в покупке данных о пользователях у третьих лиц

Сегодня 3:34
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Facebook уличили в покупке данных о пользователях у третьих лиц

Вашингтон, 30 декабря. Facebook добывает данные о пользователях из различных офлайн источников. Об этом говорится в проведенном изданием ProPublica расследовании.

По данным издания, Facebook покупает данные о пользователях из различных источников, чтобы дополнить уже имеющийся у социальной сети профиль. Добываемая компанией информация может касаться уровня дохода, количество кредитных карт и даже магазинов, в которых пользователь предпочитает делать покупки. Все данные добавляются в профиль пользователя и используются для настройки показываемой ему в соцсети рекламы.

Отказаться от слежки пользователи не могут. По мнению экспертов ProPublica, для этого им пришлось бы обращаться не к администрации  Facebook, а напрямую к предоставляющим социальной сети информацию третьим лицам. А поскольку Facebook регулярно меняет информаторов, полностью прекратить слежку пользователям соцсети вряд ли удастся.

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Алексей Громов
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