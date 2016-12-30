Труп пропавшего посла Греции обнаружен в его машине в Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро, 30 декабря. В бразильском Рио-де-Жанейро сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль, который ранее взял напрокат пропавший без вести посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис. Сообщается, что во время осмотра транспортного средства в его салоне было найдено обгоревшее тело человека. Сейчас труп направлен на экспертизу. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, в последний раз представителя дипломатического ведомства видели в Рио-де-Жанейро в минувший понедельник, 26 декабря. Об исчезновении посла рассказала его убитая горем супруга.

Отметим, что Кириакос Амиридис, как и главы других посольств, работает в бразильской столице Бразилиа. Известно, что в Рио-де- Жанейро он проводил рождественские и новогодние каникулы. В посольстве Греции в Бразилиа подтвердили, что Амиридис находится в отпуске, из которого он должен выйти 9 января.