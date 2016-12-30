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Посол России в Израиле госпитализирован после обеда в ресторане
Происшествия

Посол России в Израиле госпитализирован после обеда в ресторане

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Посол России в Израиле госпитализирован после обеда в ресторане

Тель-Авив, 30 декабря. Посол России Александр Шеин был доставлен в больницу в столице Израиля в четверг, сообщает новостной портал Ynet news.

По данным издания, Александр Шеин был доставлен в больницу из ресторана, где ему стало плохо во время обеда. Российский посол был помещен в отделение интенсивной терапии. По сообщению его заместителя Алексея Дробинина, в настоящее время Александр Шеин чувствует себя хорошо.

Напомним, российские дипломаты на Ближнем Востоке не редко работают в опасных условиях. Недавно стало известно о том, что у посольства России в Дамаске разорвалась мина, которая была выпущена из находящегося под контролем боевиков пригорода сирийской столицы.

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Алексей Громов
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