Сборная США одержала победу над российскими хоккеистами в молодежном ЧМ

Торонто, 30 декабря. Российская сборная по хоккею не смогла победить сборную Соединенных Штатов в третьем туре группового этапа молодежного чемпионата мира. Итогом матча стал счет 3:2 в пользу американских хоккеистов.

Игра прошла в «Эйр Канада – Центре» в канадском Торонто.

Голы для американской сборной забили Клейтон Келлер, Колин Уайт и Трой Терри. От российской команды отличились Кирилл Ураков и Кирилл Капризов.

В первом матче чемпионата российские хоккеисты уступили канадской сборной со счетом 3:5. А 27 декабря одержали победу над латвийскими игроками.

По итогам последнего матча у российской команды три очка, благодаря чему она занимает третье место в группе. На первой строке находится сборная США с девятью очками.