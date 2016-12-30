Уникальная разработка ученых поможет побороть рак за 10 дней

Нью-Йорк, 30 декабря. Группа ученых из Университета Миннесоты, что в Соединенных Штатах Америки, совершила прорыв в лечении онкологических заболеваний, создав уникальную вакцину, с помощью которой победить этот опасный недуг можно будет всего за 10 дней. Об этом сообщают местные СМИ.

Исследователи рассказали, что целебное вещество будет находиться в уникальных нано-дисках, с помощью которых и будет происходить лечение.

Ученые уже протестировали свою уникальную разработку на мышах, после чего заявили, что им удалось побороть множество опухолей у животных. Нано-диски всего за десять дней убили раковые клетки у тяжелобольных грызунов. Терапевтическая вакцина привела к тому, что в их организмах произошла приостановка распространения метастаз.

В настоящее время пока не сообщается, когда данная вакцина будет испытана на людях.