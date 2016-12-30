Пушков об антироссийских санкциях: «Мертвый» Обама хватает «живого» Трампа

Москва, 30 декабря. Сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге Twitter уличил Барака Обаму в попытках навязать избранному президенту США Дональду Трампу свою волю.

Политик напомнил, что новые антироссийские санкции введены за три недели до истечения срока президентских полномочии Обамы и назвал ситуацию тем случаем, когда «мертвый хватает живого».

«Новые антироссийские шаги Обамы за 3 недели до прихода Трампа - тот самый случай, когда «мертвый хватает живого» и пытается навязать ему свою волю», — написал Пушков.

Напомним, накануне действующий президент США Барака Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкций, которые коснутся шести человек и пяти организаций. Санкции введены, из-за якобы проведенных Россией кибератак на избирательную систему США.