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Всеобщее перемирие начало действовать на всей территории Сирии
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Всеобщее перемирие начало действовать на всей территории Сирии

Сегодня 2:44
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Всеобщее перемирие начало действовать на всей территории Сирии

Москва, 30 декабря. На всей территории Сирии вступил в действие режим прекращения огня. Как сообщает источник в сирийском командовании, САА прекратила боевые действия на всей территории страны.

Напомним, что ранее сообщалось, что Дамаск и вооруженные оппозиционные группировки договорились соблюдать режим прекращения огня на всей территории страны с полуночи 30 декабря. Соглашение не распространяется на террористические группировки «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены на территории России).

Источники в ополчении городов Дамаск, Алеппо и Хомск подтвердили, что на данный момент прекращение огня соблюдается всеми сторонами.

 

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Антон Зарубин
#сирия #перемирие
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