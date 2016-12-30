Всеобщее перемирие начало действовать на всей территории Сирии

Москва, 30 декабря. На всей территории Сирии вступил в действие режим прекращения огня. Как сообщает источник в сирийском командовании, САА прекратила боевые действия на всей территории страны.

Напомним, что ранее сообщалось, что Дамаск и вооруженные оппозиционные группировки договорились соблюдать режим прекращения огня на всей территории страны с полуночи 30 декабря. Соглашение не распространяется на террористические группировки «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены на территории России).

Источники в ополчении городов Дамаск, Алеппо и Хомск подтвердили, что на данный момент прекращение огня соблюдается всеми сторонами.