Следователи возбудили уголовное дело по факту расстрела сотрудников Росгвардии

Москва, 30 декабря. После того, как в четверг вечером в поселке Рогово, что в Новой Москве, группа преступников совершила нападение на бойцов Росгвардии, в результате которого один росгвардее погиб, а второй с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу, сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в четверг вечером, 29 декабря, на территории московского ТиНАО во время проверки документов группа злоумышленников расстреляла наряд вневедомственной охраны Росгвардии. В результате полученных ранений один росгвардеец скончался на месте, а второй в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Кроме того сотрудники столичной полиции совместно с бойцами Росгвардии проводят следственные действия, которые позволят выяснить все обстоятельства этой трагедии, а также поймать преступников.