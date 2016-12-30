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Трамп обсудит «российские кибератаки» с руководством разведки США
Политика

Трамп обсудит «российские кибератаки» с руководством разведки США

Сегодня 2:31
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Трамп обсудит «российские кибератаки» с руководством разведки США

Вашингтон, 30 декабря. Трамп на следующей неделе встретится с руководством разведки США в связи с приписываемыми России хакерскими атаками. Об этом сообщает штаб избранного президента Соединенных Штатов Америки.

Избранный президент США Дональд Трамп на следующей неделе проведет встречу с руководителями американской разведки. Речь на ней пойдет о хакерских атаках, в которых спецслужбы США обвиняют Россию.

Напомним, основываясь на обвинениях в проведении кибератак на избирательную систему США,  уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций. На этот раз ограничительные меры коснулись шести человек и пяти организаций. По мнению Минфина США, участники нового санкционного списка работают в ГРУ или ФСБ.

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Алексей Громов
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