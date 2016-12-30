Савченко собирается еще раз встретиться с главами ДНР и ЛНР

Киев, 30 декабря. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко собирается продолжить встречи с руководителями народны республик Донбасса Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Одна из них, как рассчитывает Савченко, может пройти в Киеве.

Савченко подчеркнула, что не считает, что эти встречи должны быть постоянными и продолжительными, как, например, переговоры в Минске. Однако по итогам первой встречи в Захарченко и Плотницким она договорилась о продолжении переговоров. Также она предположила, что одна из следующих встреч может состояться в Киеве.

Напомним, что 7 декабря Савченко прибыла в Минск, где провела переговоры с руководителями ДНР и ЛНР. По итогам этих встреч она призвала Киев к началу переговоров с Донецком и Луганском.