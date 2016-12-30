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Пушков: Обама оставил Трампу отравленный подарок
Политика

Пушков: Обама оставил Трампу отравленный подарок

Сегодня 2:17
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Пушков: Обама оставил Трампу отравленный подарок

Москва, 30 декабря. Алексей Пушков назвал новые антироссийские шаги администрации Барака Обамы отравленным «подарком» Трампу и демонстрацией готовности к «Холодной войне». Об этом сенатор написал в своем микроблоге Twitter.

По словам Пушкова, новые враждебные шаги администрации уходящего президента США Барака Обамы против России стали отравленным «подарком» его приемнику, избранному главе государства Дональду Трампу.

«Решение адм. Обамы — не только отравленный «подарок» Трампу, но и демонстрация готовности враждебных России кругов продолжать «хол. войну», — написал в своем микроблоге Twitter Алексей Пушков.

Напомним, ранее президент США Барак Обама подписал новый пакет антироссийских санкций, под действие которых попали еще шесть человек и пять организаций. Поводом для введения новых ограничительных мер стали якобы совершенные при участии российских спецслужб хакерские атаки на американскую избирательную систему.

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