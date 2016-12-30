Серена Уильямс станет женой известного бизнесмена Оганяна

Москва, 30 декабря. Бывшая «ракетка» мира Серена Уильямс в четверг поделилась своей радостью – они с известным бизнесменом и основателем социальной сети Reddit Алексисом Оганяном в ближайшее время сыграют свадьбу. Об этом спортсменка поведала журналу People.

Женщина рассказала, как получила это заветное и долгожданное предложение.

«Он опустился передо мной на колени и произнес самые главные четыре слова. И я сказала ему «да», — сообщила счастливая Уильямс.

Однако пока остается неизвестным, когда влюбленные официальное узаконят свои отношения. Стоит отметить, что Уильямс и Оганян стали парой осенью 2015 года.

Алексис Оганян является совладельцем социального новостного сайта Reddit. Его состояние оценивается в 6 миллионов долларов.

Что касается Уильямс, то она считается одной из сильнейших теннисисток современности. В ее активе победы на 22 турнирах «Большого шлема», последняя из которых была одержана на кортах Уимблдона минувшим летом.