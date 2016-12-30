Посольство РФ в Лондоне обвинило Обаму в возвращении к холодной войне 

Лондон, 29 декабря. Своими действиями американский президент Барак Обама возвращается к холодной войне. С такими заявлениями выступило российское посольство в Лондоне, прокомментировав решение Белого дома о высылке 35 российских дипломатов.

В этот четверг американское правительство объявило о введении санкций против российских спецслужб и частных лиц, обвинив их во «вмешательстве в ход выборов в США». Кроме того, Белый дом объявил «персонами нон-грата» 35 российских дипломатов, который были обвинены в том, что они являются «сотрудниками российской разведки».