Аксенов досрочно прекратил полномочия вице-премьера Крыма Казурина

Севастополь, 30 декабря. Полномочия вице-премьера крымского правительства Олега Казурина были досрочно прекращены указом главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает официальный сайт крымского правительства.

Как гласит текст указа, опубликованного на сайте правительства, полномочия Казурина были прекращены досрочно по его собственному желанию.

Напомним, что Казурин находился на должности вице-премьера правительства Крыма с начала 2016 года, куда он перешел из правительства Севастополя. Сферой его деятельности были вопросы строительной политики и транспорта, а также выполнения федеральной программы развития Крыма.