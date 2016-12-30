Украинским военным разрешили стрелять по самолетам, нарушающим госграницу

Киев, 30 декабря. Солдаты украинской армии теперь смогут обстреливать все воздушные суда, которые попытаются незаконно нарушить государственную границу Украины и те, которые подозреваются в совершении террористических актов в украинском небе. Такое решение в четверг приняли власти Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров.

Сообщается, что решение об открытии предупредительного огня и огня по цели будут принимать министр обороны, начальник генерального штаба – главнокомандующий вооруженных сил, командующий воздушными силами ВС или лицами, которые исполняют их обязанности.