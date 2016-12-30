Белый дом посоветовал Трампу быть осторожным в случае отмены санкций против РФ

Вашингтон, 30 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть принятые санкции против Москвы, но при этом необходимо действовать очень осторожно. Такое мнение высказал высокопоставленный представитель администрации США.

Журналисты поинтересовались у американского чиновника, сможет ли Трамп пересмотреть принятые уходящим президентом США Бараком Обамой санкции против РФ.

«Вы можете пересмотреть санкции, но нужно действовать очень осторожно при этом», — ответил чиновник.

В четверг Белый дом назвал персонами нон грата 35 российских дипломатов. Все они будут высланы из страны в ближайшие 72 часа.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, санкционные действия Обамы выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер.

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