FAN-TV Лента новостей
Белый дом посоветовал Трампу быть осторожным в случае отмены санкций против РФ
Весь мир

Белый дом посоветовал Трампу быть осторожным в случае отмены санкций против РФ

Сегодня 1:46
79

Белый дом посоветовал Трампу быть осторожным в случае отмены санкций против РФ

Вашингтон, 30 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть принятые санкции против Москвы, но при этом необходимо действовать очень осторожно. Такое мнение высказал высокопоставленный представитель администрации США.

Журналисты поинтересовались у американского чиновника, сможет ли Трамп пересмотреть принятые уходящим президентом США Бараком Обамой санкции против РФ. 

«Вы можете пересмотреть санкции, но нужно действовать очень осторожно при этом», — ответил чиновник.

В четверг Белый дом назвал персонами нон грата 35 российских дипломатов. Все они будут высланы из страны в ближайшие 72 часа.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, санкционные действия Обамы выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер.

Читайте также: Кремль считает санкции США незаконными с точки зрения международного права

комментарии
Олеся Волкова
#барак обама #дональд трамп
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 29 декабря 2016 22.30: в Дамаске ССА ранили 9 человек, в Хомсе идут бои между ИГ и САА

Вчера 22:30
262

Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ

Вчера 20:49
177

Новости Новороссии: ВСУ передали ДНР и ЛНР 15 пленных, шабаш украинских СМИ

Вчера 20:32
702

Сирия: «Армия ислама» нанесла удар по школе в Дамаске

Вчера 19:56
190

Шойгу принял верное решение: в Совфеде прокомментировали перемирие в Сирии

Вчера 19:41
210
Показать еще
Прямая трансляция

По Дворцовой ходят великаны, киногерои и красотки стюардессы: световое шоу в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пушков: Обама оставил Трампу отравленный подарок

2:17

Савченко собирается еще раз встретиться с главами ДНР и ЛНР

2:17

Серена Уильямс станет женой известного бизнесмена Оганяна

2:11

Посольство РФ в Лондоне обвинило Обаму в возвращении к холодной войне 

1:59

Украинским военным разрешили стрелять по самолетам, нарушающим госграницу

1:46

Белый дом посоветовал Трампу быть осторожным в случае отмены санкций против РФ

1:46

Аксенов досрочно прекратил полномочия вице-премьера Крыма Казурина

1:44

Настоящая паранойя: в Госдуме ответили на «истерики уходящей администрации США»

1:33

WikiLeaks уличил Обаму в нарушении Венской конвенции

1:26

Захарова сообщила, когда МИД РФ огласит ответные санкции в отношении США 

1:22

США заявили о готовности к ответным мерам РФ на санкции

1:10

Решение Вашингтона о высылке российских дипломатов вызвало недоумение Москвы

1:08
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пушков: Обама оставил Трампу отравленный подарок
Читать
Закрыть