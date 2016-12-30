Настоящая паранойя: в Госдуме ответили на «истерики уходящей администрации США»

Москва, 30 декабря. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал паранойей решение Белого дома выслать из страны 35 российских дипломатов.

Слуцкий считает решение Белого дома «настоящей паранойей». «Без всякой доказательной базы, основываясь только на голословных утверждениях предпринимаются очередные и опять крайне агрессивные шаги в отношении нашего государства», — заявил он.

По мнению Слуцкого, «истерики уходящей администрации США» наносят огромный вред двусторонним отношениям, «уровень которых стал ниже, чем в годы холодной войны».

В четверг администрация США и президент Барак Обама объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. Помимо этого Обама ввел новые санкции против РФ из-за приписываемых ей хакерских атак на американские институты.

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