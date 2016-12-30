FAN-TV Лента новостей
Настоящая паранойя: в Госдуме ответили на «истерики уходящей администрации США»
Политика

Настоящая паранойя: в Госдуме ответили на «истерики уходящей администрации США»

Сегодня 1:33
77

Настоящая паранойя: в Госдуме ответили на «истерики уходящей администрации США»

Москва, 30 декабря. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал паранойей решение Белого дома выслать из страны 35 российских дипломатов.

Слуцкий считает решение Белого дома «настоящей паранойей». «Без всякой доказательной базы, основываясь только на голословных утверждениях предпринимаются очередные и опять крайне агрессивные шаги в отношении нашего государства», — заявил он.

По мнению Слуцкого, «истерики уходящей администрации США» наносят огромный вред двусторонним отношениям, «уровень которых стал ниже, чем в годы холодной войны».

В четверг администрация США и президент Барак Обама объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. Помимо этого Обама ввел новые санкции против РФ из-за приписываемых ей хакерских атак на американские институты. 

Читайте также: Захарова сообщила, когда МИД РФ огласит ответные санкции в отношении США 

комментарии
Олеся Волкова
#барак обама #леонид слуцкий
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 29 декабря 2016 22.30: в Дамаске ССА ранили 9 человек, в Хомсе идут бои между ИГ и САА

Вчера 22:30
261

Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ

Вчера 20:49
177

Новости Новороссии: ВСУ передали ДНР и ЛНР 15 пленных, шабаш украинских СМИ

Вчера 20:32
701

Сирия: «Армия ислама» нанесла удар по школе в Дамаске

Вчера 19:56
190

Шойгу принял верное решение: в Совфеде прокомментировали перемирие в Сирии

Вчера 19:41
208
Показать еще
Прямая трансляция

По Дворцовой ходят великаны, киногерои и красотки стюардессы: световое шоу в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пушков: Обама оставил Трампу отравленный подарок

2:17

Савченко собирается еще раз встретиться с главами ДНР и ЛНР

2:17

Серена Уильямс станет женой известного бизнесмена Оганяна

2:11

Посольство РФ в Лондоне обвинило Обаму в возвращении к холодной войне 

1:59

Украинским военным разрешили стрелять по самолетам, нарушающим госграницу

1:46

Белый дом посоветовал Трампу быть осторожным в случае отмены санкций против РФ

1:46

Аксенов досрочно прекратил полномочия вице-премьера Крыма Казурина

1:44

Настоящая паранойя: в Госдуме ответили на «истерики уходящей администрации США»

1:33

WikiLeaks уличил Обаму в нарушении Венской конвенции

1:26

Захарова сообщила, когда МИД РФ огласит ответные санкции в отношении США 

1:22

США заявили о готовности к ответным мерам РФ на санкции

1:10

Решение Вашингтона о высылке российских дипломатов вызвало недоумение Москвы

1:08
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пушков: Обама оставил Трампу отравленный подарок
Читать
Закрыть