WikiLeaks уличил Обаму в нарушении Венской конвенции

Вашингтон, 30 декабря. Президент США Барак Обама, выславший из страны 35 российских дипломатов, мог нарушить положения Венской конвенции. Об этом сообщают представители ресурса WikiLeaks.

«Блокирование российских дипломатов, возможно, нарушает положения Венской конвенции», – отметил ресурс в своем Twitter.

В этот четверг Белый дом объявил 35 российских дипломатов персонами «нон-грата» и отдал распоряжение об их высылке. Российские дипломаты должны будут покинуть США до полудня этого воскресенья. Кроме того, американские власти закрыли дипломатам доступ в два российских диппредставительства.

Причиной таких мер в Белом доме назвали якобы имевшее место вмешательство «российских хакеров» в ход выборов в США, а также некие акты «давления» на американских дипломатов в России.