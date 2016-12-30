FAN-TV Лента новостей
WikiLeaks уличил Обаму в нарушении Венской конвенции
Политика

WikiLeaks уличил Обаму в нарушении Венской конвенции

Сегодня 1:26
77

WikiLeaks уличил Обаму в нарушении Венской конвенции

Вашингтон, 30 декабря. Президент США Барак Обама, выславший из страны 35 российских дипломатов, мог нарушить положения Венской конвенции. Об этом сообщают представители ресурса WikiLeaks.

«Блокирование российских дипломатов, возможно, нарушает положения Венской конвенции», – отметил ресурс в своем Twitter.

В этот четверг Белый дом объявил 35 российских дипломатов персонами «нон-грата» и отдал распоряжение об их высылке. Российские дипломаты должны будут покинуть США до полудня этого воскресенья. Кроме того, американские власти закрыли дипломатам доступ в два российских диппредставительства.

Причиной таких мер в Белом доме назвали якобы имевшее место вмешательство «российских хакеров» в ход выборов в США, а также некие акты «давления» на американских дипломатов в России.

 

комментарии
Антон Зарубин
#обама #wikileaks
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 29 декабря 2016 22.30: в Дамаске ССА ранили 9 человек, в Хомсе идут бои между ИГ и САА

Вчера 22:30
262

Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ

Вчера 20:49
177

Новости Новороссии: ВСУ передали ДНР и ЛНР 15 пленных, шабаш украинских СМИ

Вчера 20:32
702

Сирия: «Армия ислама» нанесла удар по школе в Дамаске

Вчера 19:56
190

Шойгу принял верное решение: в Совфеде прокомментировали перемирие в Сирии

Вчера 19:41
210
Показать еще
Прямая трансляция

По Дворцовой ходят великаны, киногерои и красотки стюардессы: световое шоу в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пушков: Обама оставил Трампу отравленный подарок

2:17

Савченко собирается еще раз встретиться с главами ДНР и ЛНР

2:17

Серена Уильямс станет женой известного бизнесмена Оганяна

2:11

Посольство РФ в Лондоне обвинило Обаму в возвращении к холодной войне 

1:59

Украинским военным разрешили стрелять по самолетам, нарушающим госграницу

1:46

Белый дом посоветовал Трампу быть осторожным в случае отмены санкций против РФ

1:46

Аксенов досрочно прекратил полномочия вице-премьера Крыма Казурина

1:44

Настоящая паранойя: в Госдуме ответили на «истерики уходящей администрации США»

1:33

WikiLeaks уличил Обаму в нарушении Венской конвенции

1:26

Захарова сообщила, когда МИД РФ огласит ответные санкции в отношении США 

1:22

США заявили о готовности к ответным мерам РФ на санкции

1:10

Решение Вашингтона о высылке российских дипломатов вызвало недоумение Москвы

1:08
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пушков: Обама оставил Трампу отравленный подарок
Читать
Закрыть