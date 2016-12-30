Захарова сообщила, когда МИД РФ огласит ответные санкции в отношении США 

Москва, 30 декабря. Официальная реакция Москвы на решение уходящего президента США Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов будет оглашена в пятницу, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

В четверг президент США Барак Обама объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. Они будут высланы из страны в течение 72 часов.

По мнению Захаровой, своим решением Обама унизил свой собственный народ и «нанес сокрушительный удар по престижу Америки». «На этот раз пощечину Вашингтону нанес его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды», — считает представитель МИД РФ.

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