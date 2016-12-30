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Решение Вашингтона о высылке российских дипломатов вызвало недоумение Москвы
Политика

Решение Вашингтона о высылке российских дипломатов вызвало недоумение Москвы

Сегодня 1:08
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Решение Вашингтона о высылке российских дипломатов вызвало недоумение Москвы

Москва, 30 декабря. Российское правительство заявляет о своем недоумении в связи с обвинениями в якобы имевших место обвинениях фактах давления на американских дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что в этот четверг Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в выборы в США, а также давлении на американских дипломатов в России. После этого Белый дом распорядился выслать из США 35 российских дипломатов, назвав их «сотрудниками российской разведки.

Песков отметил, что Москва выражает глубокое недоумение. Кроме того, он напомнил, что власти США регулярно оказывали давление на российских дипломатов. «Но скажу вам только самый яркий пример из недавних лет: это говорит представитель страны, сотрудник которой в Москве по телефону вербовал сотрудника ФСБ», – рассказал Песков, подчеркнув, что в этом примере речь идет не о после США.

 

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Антон Зарубин
#песков
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