США заявили о готовности к ответным мерам РФ на санкции

Вашингтон, 30 декабря. Вашингтон готов к тем мерам, которые может предпринять РФ в ответ на решение Белого дома выслать из страны 35 российских дипломатов. Об этом заявила помощница президента США Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом Лиза Монако.

В эфире телеканала CNN Монако сообщила, подобные шаги администрации США «приняты целенаправленно с учетом национальных интересов США». При этом она подчеркнула, что Штаты «готовы к ответным мерам, которые могут предпринять российские власти».

Ранее в четверг Барак Обама назвал «сотрудниками разведки» 35 российских дипломатов. В ближайшее время они будут высланы из страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Вашингтона, сообщив, что Штаты преследуют целью окончательно испортить двусторонние отношения. Песков пообещал, что в ответ на введение новых антироссийских санкций будут приняты ответные меры, при этом их русло определит лично президент Путин.

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