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Песков рассказал о разрушительном характере действий администрации Обамы
Политика

Песков рассказал о разрушительном характере действий администрации Обамы

Сегодня 1:04
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Песков рассказал о разрушительном характере действий администрации Обамы

Москва, 30 декабря. Пресс-секретарь главы российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг заявил, что санкционные действия администрации президента США Барака Обамы, которая будет править страной еще три недели, выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер.
 
Песков заявил, что совершенно непредсказуемым проявлением агрессии является то, что санкционные действия такого разрушительного и деструктивного характера принимают политики, которым через три недели нужно покинуть свой пост. 

При этом он упомянул словам главы российского государства Владимира Путина о потенциальных агрессорах, которые произнес во время выступления на большой пресс-конференции. 

«Он, правда, не причислял США к числу таких потенциальных агрессоров, но сейчас мы видим конкретные проявления», — сообщил Песков, добавив, что они рассчитывают на то, что у России и США наладятся отношения. 

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Ксения Бекетова
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