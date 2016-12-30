Стало известно, когда российские дипломаты должны покинуть США

Вашингтон, 30 декабря. Подлежащие высылке российские дипломаты в США обязаны покинуть страну к 12 часам дня по местному времени в это воскресенье. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

Президент США Барак Обама ранее выступил с заявлением, в котором назвал «сотрудниками разведки» 35 российских дипломатов. Все они были названы «сотрудниками российских разведок» и объявлены «персонами нон-грата».

Кроме того, Обама отдал распоряжение закрыть доступ диплотам к двум дипломатическим учреждениям с полудня этой пятницы.