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Захарова прокомментировала решение США выслать российских послов
Политика

Захарова прокомментировала решение США выслать российских послов

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Захарова прокомментировала решение США выслать российских послов

Москва, 30 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Белого дома выслать из США 35 российских дипломатов.

«Мы говорили об этом несколько лет подряд: люди, обитавшие 8 лет в Белом доме — это не Администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально», — написала на своей странице в Facebook Захарова.

При этом она посочувствовала нынешнему госсекретарю Джону Керри, который, по ее мнению, хоть и не был союзником РФ, но «старался быть профессионалом и сохранять человеческое достоинство». «А над ним четыре года глумились его же коллеги, подставляли и не давали работать. Не дай Бог ни одному Госсекретарю вытерпеть то, что пришлось испытать ему», — посочувствовала Керри Захарова.

По мнению представительницы МИД РФ, «американский народ был унижен своим же собственным президентом». «Весь мир… наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и ее лидерству, нанесенный Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой», — подытожила Захарова.

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