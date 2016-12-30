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Задержаны преступники, расстрелявшие бойцов Росгвардии в Новой Москве
Происшествия

Задержаны преступники, расстрелявшие бойцов Росгвардии в Новой Москве

Сегодня 0:42
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Задержаны преступники, расстрелявшие бойцов Росгвардии в Новой Москве

Москва, 30 декабря. Сотрудникам правоохранительных органов российской столицы удалось задержать преступников, которые в четверг вечером совершили вооруженное нападение на бойцов Росгвардии в поселке Рогово, что в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве и Московской области.

По информации ведомства, задержаны трое мужчин, которые подозреваются в вооруженном нападении на наряд вневедомственной охраны. Сообщается также, что сейчас ведется розыск остальных злоумышленников. В городе введен план «Сирена».

Как сообщала «Национальная служба новостей», инцидент произошел в четверг вечером в поселке Рогово, что в Новой Москве. Сотрудники Росгвардии прибыли на вызов о шумной компании возле одного из местных магазинов. На месте они не обнаружили никого и зашли, чтобы обследовать территорию заброшенной пожарной части.

На территории на правоохранителей напала группа преступников из семи человек. Злоумышленники сначала разоружили бойцов Росгвардии, а затем обстреляли их из этого же оружия. В результате инцидента один росгвардеец, получив пулю в живот, скончался на месте, а второму чудом удалось выжить, его врачи «скорой помощи» доставили в одну из ближайших больниц.

В настоящее время ведется допрос выжившего сотрудника Росгвардии. 
 

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Ксения Бекетова
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