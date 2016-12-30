Сирия: российские военные раздали более 4 тонн гумпомощи в Алеппо и Латакии

Москва, 30 декабря. За последние сутки российские военные провели семь гуманитарных акций, раздав более четырех тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает информационный бюллетень Российского центра по примирению сторон в Сирии.

Как сообщает министерство обороны России, свыше четырех тонн гуманитарных грузов были доставлены в город Алеппо и розданы в районах Бенезид, Саакер-Кураимь, Ханана-3, а также гостинице «Меридиан».

Кроме того, гуманитарная помощь была доставлена в город Латакия. Ее получили воспитанники детского дома «Массай-Хайрия», а также общества российских соотечественников «Дар» и «Надежда».