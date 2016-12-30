Полицейский убит при ликвидации боевиков в Дагестане

Махачкала, 30 декабря. Сотрудник полиции погиб при перестрелке с боевиками в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики, добавив, что двое боевиков были ликвидированы.

По словам источника, из автомобиля «ВАЗ-2107» неизвестные обстреляли наряд полиции. Правоохранители открыли ответный огонь. В результате двое боевиков были ликвидированы.

Однако, как сообщает РИА Новости, в перестрелке ранения получил один из сотрудников полиции. Впоследствии от полученных травм он скончался.

Отметим, накануне сотрудники МВД и ФСБ РФ пресекли деятельность сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» на территории Дагестана. По подозрению в подготовке терактов в Москве были задержаны семь человек.