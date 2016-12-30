Кремль надеется выйти на путь нормальных отношений с США

Москва, 30 декабря. С учетом переходного периода в США Россия по-прежнему рассчитывает, что Москве удастся выйти на путь нормальных отношений с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Белого дома ввести санкции против российских дипломатов.

Песков выразил надежду, что, несмотря на переходный период в США, сторонам удастся «избавиться от таких корявых шагов» и «выйти на путь нормализации двусторонних отношений».

Ранее в своей речи, комментируя решение администрации и президента США Барака Обамы объявить персонами нон грата 35 российских дипломатов, Песков отметил, что Белый дом преследует две цели. Первая из которых — окончательно испортить двусторонние отношения с РФ. Помимо этого, считает Песков, Штаты хотели нанести удар по внешнеполитическим планам Дональда Трампа, вступающего в должность президента США 20 января.

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