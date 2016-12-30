Банда преступников убила сотрудника Росгвардии в Новой Москве

Москва, 30 декабря. Группа неизвестных вооруженных преступников в четверг вечером совершила нападение на патруль Росгвардии. Инцидент произошел в поселении Роговское, что в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве и Московской области.

По информации правоохранительного ведомства, злоумышленники напали на сотрудников Росгвардии, завладели двумя автоматами и пистолетом с боекомплектами. В результате инцидента один сотрудник ведомства был застрелен, а второй с тяжелыми ранениями был экстренно госпитализирован в одну из ближайших больниц.

В настоящее время в городе введен план «Сирена». Стражи порядка ведут поиски нападавших.

По предварительным данным, нападение совершила группа людей от пяти до семи человек. Сообщается, что произошло все на въезде на территорию заброшенной пожарной части в поселении Роговское.

