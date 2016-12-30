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Трамп обозначил два главных шага для спасения Америки
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Трамп обозначил два главных шага для спасения Америки

Сегодня 0:14
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Трамп обозначил два главных шага для спасения Америки

Вашингтон, 30 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал принципы, по которым будет работать его администрация. Два основополагающих правила звучат так: «Покупай американское», «нанимай американцев».

Трамп уверен, что именно таким образом можно оздоровить американскую экономику и победить ряд проблем в военной промышленности, внешней торговле и безопасности.

Ранее избранный президент также объявил о создании Национального совета по торговле, который будет проводить политику, конечной целью которой будет приобретение товаров американского производства и борьба с безработицей среди жителей США. Также Трамп не исключил, что отменить большую часть санкций, введенный администрацией Обамы против России.

 

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Антон Зарубин
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