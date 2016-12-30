Песков: США решили окончательно испортить отношения с Россией

Москва, 30 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение властей США ввести санкции против российских дипломатов.

По словам Пескова, подобные действия уходящей администрации США «являются проявлением, к сожалению, непредсказуемой и, можно даже сказать, агрессивной внешней политики».

По мнению представителя Кремля, решение властей США преследует две цели. Во-первых, «окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения». Во-вторых, «нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации избранного президента США» Дональда Трампа.

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Ранее в четверг стало известно, что Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. Их вышлют из страны в течение 72 часов.